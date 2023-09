Čistírna firmy Energoaqua byla provozována nedbale, řekl u soudu kvůli Bečvě znalec

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes třináct kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem.

Čistírna společnosti Energoaqua přitom byla podle Barchánka schopna svými technologiemi i tyto odpady vyčistit. „Jestli to byl odpad nebo odpadní voda, pro tu vlastní havárii nehrálo vůbec žádnou roli,“ uvedl znalec. Za důležité pro otravu řeky považuje, jakým způsobem byla čistírna odpadních vod provozována. Připustil však, že osobně v čistírně společnosti Energoaqua nikdy nebyl.

Firma postupovala správně, řekl advokát

Advokát Jiří Obluk, který zastupuje obžalovanou firmu i jejího ředitele, poukázal na expertní právní stanovisko, které Havelka předložil soudu. Podle obhájce dokazuje, že i kapaliny z galvanických lázní patří mezi odpadní vody.

„Ale důležité z toho, co řekl i pan znalec Barchánek, je to, když to poněkud zrelativizuji, že je úplně ‚šumák‘, jestli to byly odpady nebo odpadní vody. Protože postup, který Energoaqua používala k likvidaci těchto ať už odpadů, nebo odpadních vod, byl správný. A skutečnost, jestli Energoaqua nakládala v uvozovkách neoprávněně s odpadem, nemá na havárii žádný vliv,“ řekl ke znaleckému posudku Obluk.