Jindřichohradecké místní dráhy jsou opět v konkurzu. Firma nemá zpět ani jednu licenci

Konkurz na JHMD krajský soud poprvé prohlásil letos v květnu poté, co navrhovanou reorganizaci neschválili věřitelé. Společnost, která vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice, podle soudu dluží více než 360 milionů korun.

Po dráze se mohou pohybovat jen stroje údržby

Drážní úřad na konci srpna oznámil, že vydá povolení pro provoz úzkokolejných drah v jižních Čechách a na Vysočině. O povolení požádala firma Správa úzkokolejných drah, dceřiná firma JHMD. Díky povolení se budou moci po dráze pohybovat stroje určené k údržbě trati.

„Nelze ale provozovat veřejnou dopravu cestujících. K tomu je nutné jiné povolení, o něž nikdo nepožádal,“ uvedla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.