Zatěžovací zkoušky omezí v noci provoz na Barrandovském mostě ve směru do Braníku

Při zátěžové zkoušce najede na most až šest plně naložených nákladních vozidel, každé o hmotnosti 48 tun, která budou umísťována postupně v různých sestavách v jednotlivých polích mostu.

za uzavřenou výjezdovou rampu na Modřanskou ulici (sjízdná rampa) bude vedena z Barrandovského mostu po Jižní spojce ve směru na Chodov, sjezdem do Sulické ulice, ulicí v Podzámčí a dále na Jižní spojku ve směru na Barrandovský most. Následně bude vedena výjezdovou větví do Modřanské ulice

za uzavřenou nájezdovou rampu ze Strakonické ulice bude vedena po Strakonické ulici ve směru do centra k vratné rampě Lihovar a odtud zpět na Barrandovský most

Přes den bude most nadále průjezdný tak, jak je tomu od začátku letošních oprav, tedy v každém směru budou namísto čtyř pouze tři jízdní pruhy, uvádí v tiskové zprávě Technická správa komunikací.

Letošní opravy mostu zahájili silničáři 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Do běžného provozu se most a rampa z ulice K Barrandovu vrátí v neděli 3. září v ranních hodinách.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy trvá jen část roku. Práce vyjdou za celé období na téměř šest set milionů korun.