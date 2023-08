Soud znovu osvobodil dozorce z litoměřické věznice. Jejich zákrok proti vězni nebyl trestný čin

K napadení došlo ve výtahu

V únoru roku 2018 dva dozorci Jaroslav Nepovím a Miroslav Hupka dle obžaloby napadli ve výtahu vězně Ansise Ataolse Berzinše z Lotyšska. Odváděli ho na ošetření na zdravotní oddělení poté, co se dostal do konfliktu s jiným dozorcem. Oba muži ho v úmyslu pomstít kolegu bili rukama a obuškem.

Dozorci u soudu tvrdili, že byl vězeň agresivní. Podle nich začal ve výtahu kopat do stěn. U soudu to muž z Lotyšska odůvodňoval tím, že se snažil rozpohybovat kabinu. Ani přes výzvy dozorců s kopáním nepřestal. Státní zástupce v obžalobě uvedl, že vězně udeřili minimálně dvanáctkrát gumovým obuškem do hlavy i trupu. Musel být následně ošetřen v nemocnici.

Dozorci od počátku vinu odmítali. Státní zástupce požadoval pro oba podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby. Podle obžalovaných dozorců šlo ale o povolený služební zákrok. Soudy jim daly za pravdu.