Soud opět osvobodil dozorce litoměřické věznice obžalované z napadení cizince

Ve druhém projednání pak dokonce Okresní soud v Litoměřicích konstatoval, že se ani nejedná o trestný čin. To potvrdil i Krajský soud v Ústí nad Labem. Věc tak měl řešit ředitel vazební věznice jako kázeňský přestupek.

Litoměřický soud rozhodoval o vině dozorců již potřetí. Nejvyšší soud mu totiž na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Igora Stříže případ vrátil. Poprvé prvoinstanční soud obžalované viny také zprostil. To ale zrušil odvolací ústecký soud.

V únoru roku 2018 měli dva dozorci Jaroslav Nepovím a Miroslav Hupka napadnout ve výtahu vězně Ansise Ataolse Berzinše z Lotyšska. Odváděli ho na ošetření na zdravotní oddělení poté, co se dostal do konfliktu s jiným dozorcem. Podle obžaloby ho oba muži v úmyslu pomstít kolegu bili rukama a obuškem.

Dozorci od počátku vinu odmítají. Podle nich byl vězeň agresivní. Tvrdí, že ve výtahu začal kopat do stěn. U soudu to muž z Lotyšska odůvodňoval tím, že se snažil rozpohybovat kabinu. Ani přes výzvy dozorců s kopáním nepřestal. Podle nich tak šlo o povolený služební zákrok. Státní zástupce v obžalobě uvedl, že vězně udeřili minimálně dvanáctkrát gumovým obuškem do hlavy i trupu. Musel být následně ošetřen v nemocnici.