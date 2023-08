Do Konice se přestěhovali z Mostu, vítají klid i bezpečí. Region přesto trápí odliv obyvatel

Na Konicku k 31. prosinci 2022 žilo 10 592 lidí, průměrný věk tamních obyvatel je 44,6 roku. Ve srovnání s průměrným věkem v rámci celé České republiky je to o celé dva roky víc, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Odlehlý region Olomouckého kraje totiž trápí nedostatek pracovních příležitostí, ale i horší dopravní obslužnost. Jenže najdou se i pozitivní příklady. Dnes už řada mladých lidí plánuje na Konicku zůstat a staví si tam nové domy, případně ty staré opravují. Jsou i takoví, kteří se do malého regionu stěhují.

Příkladem může být rodina, která se do města Konice přestěhovala z Mostu v Ústeckém kraji. Jeníčkovi si v malém městě opravují starý rodinný dům, to hlavní už mají hotové. „Byl covid a v tom bytě to nebylo fajn, takže jsme se rozhodli, že koupíme dům. V tu chvíli se syn rozhodl jít na vojenskou školu v Moravské Třebové,“ popsala Milena Jeníčková.

Klid a bezpečí

Konice vyhrála proto, že je to město téměř se vším, co člověk potřebuje, ale zároveň vesnického charakteru. „Prakticky všechno tady je, takže člověk nemusí nikam přímo do města jezdit kvůli nějakým vyřizováním,“ uvedl Josef Jeníček.