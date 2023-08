Na hřbitově v Heřmánkovicích uctili památku německých starousedlíků

Hrob svých německých předků už chirurg Pavel Křenovský na hřbitově v Heřmánkovicích nenašel. Jen pohozený náhrobek. „Rozhodl jsem se, že to letos v průběhu léta zrekonstruujeme, necháme dozlatit. Našli jsme tu planinu… Za mě je to zkrátka druhý odsun Němců, odsun nebožtíků. To je nepřípustné,“ říká.

Na padesát hrobů německých obyvatel obce nechala starostka Jana Králová odstranit bagrem. „To jsou náhrobní desky, které bez jakékoliv úcty byly rozmlácené, nenávratně zničené. Neúcta k lidem, kteří tady žili, neúcta k paměti celého regionu. Škoda i pro lidi, kteří tady hledají své kořeny,“ řekl k výsledku prací na hřbitově koncem července odborník na památky z městského úřadu v Broumově Jiří Chotěborský.

Starostka Heřmánkovic svůj postup vysvětlila tím, že chtěla hřbitov upravit, aby byl důstojný. „Byly tady zbytky nebo torza hrobů, kde se o ně už osmdesát let nikdo nestaral. Byly to zbytky, rozvaliny. Takže jsme se snažili, aby to mělo nějakou důstojnost.“