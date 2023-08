Čerpací stanice začaly zdražovat naftu, někde až o dvě koruny. Některé menší pumpy cenu drží

Na čerpací stanici EuroOil na pražském Žižkově stál litr nafty v pondělí 33,50 koruny, v úterý už to bylo 35,70 koruny. Podle archivu cen Čepro, pod kterou síť EuroOil spadá, stál litr motorové nafty v sobotu 32,92 koruny s DPH, v úterý to bylo 34,73 koruny za litr.

Mluvčí české pobočky ropné společnosti Shell Jana Voštinárová sdělila, že se zvýšení spotřební daně z nafty v daňovém zatížení promítne do ceny paliva, a to včetně DPH.

„Situaci kolem zvyšování spotřební daně jsem sledoval dlouho dopředu a snažil jsem se naftu nakoupit ještě před prvním srpnem. Zásobu, kterou mám v nádrži za starou cenu, budu také za starou cenu prodávat, očekávám, že vydrží přibližně do čtvrtka. Pak ale budu muset přecenit a zvýšení v ceně zohlednit. Na litru nafty mám rabat do dvou korun na litru, nemůžu si dovolit zvýšení daně nějak kompenzovat, neměl bych pak na provoz,“ řekl jednatel čerpací stanice Tenryu z Křenovic na Vyškovsku.

Snížená spotřební daň z nafty měla původně platit do konce letošního roku. Na původní úroveň se tak vrací o pět měsíců dřív. Vláda to zdůvodňuje hlavně zlevněním nafty a také snahou získat víc peněz do státního rozpočtu.

Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podle údajů společnosti CCS stál v pondělí litr nafty v průměru 33,24 korun, což je o 63 haléřů víc než před týdnem. Současná cena je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna.

Cena nafty se výrazněji zvýší i v následujících týdnech

V příštích dvou týdnech se dá navíc očekávat další zdražení, celkem i více než o tři koruny na litr. Na ceně se totiž vedle zvýšení spotřební daně podepíše i růst cen ropy a velkoobchodních marží, řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Na cenu nafty teď působí dva faktory. Zvýšení spotřební daně podle Tomčiaka přidá na ceně 1,80 koruny na litr, růst cen ropy a velkoobchodních marží pak dalších 1,50 koruny na litru. „V horizontu dvou týdnů lze tedy u nafty očekávat zdražení o více než tři koruny na litr oproti úrovni na konci července,“ uvedl.

Ropa podle analytika zdražuje kvůli záměru kartelu OPEC omezit těžbu a vyhnat cenu ropy ke sto dolarům za barel. „Teď stojí Brent 85 dolarů za barel, na počátku července byla cena 75 dolarů,“ doplnil.