Popáleninová JIP v Ostravě otevírá po rekonstrukci. Bude vlídnější k pacientům, lékařům i sestrám

Věří, že přívětivější prostředí bude pomáhat psychice pacientů, kteří se probudí z dlouhého umělého spánku. „Pro pacienta, který se v nějaké šedé kobce probudí po dvouměsíčním spánku a je úplně mimo, je to psychicky špatné. Toto prostředí bude aspoň trochu nápomocné v tom, aby psychika po tom hrozném úrazu byla zlepšená,“ míní primářka.

Na JIP jsou také tři na sobě nezávislé systémy vzduchotechniky. Upravený vzduch proudí do všech prostor přes dvoustupňovou filtraci. „Každý box má v podhledu zabudovanou filtrační jednotku. Ta zajišťuje, aby bylo laminární proudění na celý prostor lůžka rovnoměrné,“ uvedl náměstek ředitele pro techniku a provoz Marek Veselý. Systém vzduchotechniky tak umožňuje zajistit zcela sterilní prostředí.

Větší komfort by měli mít i lékaři a sestry. V pracovnách lékařů a denní místnosti sester je nově možné sledovat základní životní funkce pacientů, které dříve museli chodit kontrolovat do centrálního velína. Také operační sál je vybaven kamerovým systémem, který umožňuje detailní zobrazení průběhu výkonu na obrazovce.

Přípravy rekonstrukce oddělení začaly v roce 2020, samotná přestavba trvala zhruba rok, v mezidobí fungovala JIP v náhradních prostorách. „Co se týká toho přechodného období, bylo to hektické, protože jsme část standardního oddělení měli předělanou na čtyři lůžka jednotky intenzivní péče. Takže se mísily dva provozy, bylo to náročné nejen, co se týče například převazů nebo transportů pacientů, ale i pobytu sester, protože přeci jen jednotka intenzivní péče je něco úplně jiného než standardní oddělení, Ale musím říct, že všechno se zvládlo perfektně,“ řekla Chaudhary.

Její oddělení je jedním z trojice specializovaných popáleninových pracovišť v Česku. Další jsou ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Nejčastěji podle Chaudhary přicházejí pacienti s opařeninami a také lidé popálení sluncem nebo po pracovních úrazech.