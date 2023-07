Na Plzeňsku proti sobě jely dva vlaky, podle policie zastavily 440 metrů od sebe

„Krajští profesionální hasiči spolu s drážními hasiči evakuovali z rychlíku po projetí návěstidla asi 130 lidí,“ upřesnil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal řekl, že její inspektoři na místo nevyráželi. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové se nikdo z cestujících nezranil.

„Dechové zkoušky u strojvůdců byly negativní. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla Červenková. Podle ní rychlík jedoucí na České Budějovice přejel ve stanici návěstidlo „stůj“. Strojvedoucí hned začal brzdit a stejně zareagoval i druhý strojvedoucí v opačném směru. Vlaky od sebe zůstaly ve vzdálenosti 440 metrů, dodala mluvčí.

„Rychlík 669 projel návěstidlo zakazující další jízdu,“ uvedl Kubát. Podle svědka události se přesná vzdálenost měří a analyzuje. „Vlak návěstidlo přejel o pár metrů, o délku vlaku a dvou vozů a skončil na výhybkách,“ popsal přímý svědek události. Podle něj zabezpečovací zařízení fungovalo, příčinou byl zřejmě lidský faktor.

„O generálním stopu na železnici vědí všichni už dvacet let, ale v Nezvěsticích je takové zařízení, že ve chvíli, kdy ten vlak projede kolem návěsti, která zakazuje jízdu, a vjede do místa, kde nemá co dělat, tak 'zabezpečovačka' automaticky vyhlásí generální stop a zastaví všechny vlaky v okruhu nevím kolika kilometrů. A to se tu přesně stalo,“ popsal Nevola. Podle něj vlak projel návěstidlo „jen“ o lokomotivu a dva vozy hlavně proto, že zabezpečovací zařízení zareagovalo.