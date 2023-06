Když do bagru narazil vlak, světla na přejezdu zřejmě nesvítila, ukazuje video nehody s 21 zraněnými

Najevo vyšly nové závažné okolnosti středeční srážky motorového osobního vlaku s nákladním autem převážejícím bagr na přejezdu ve Stráži nad Nisou, při níž se zranilo 21 lidí. Vypadá to, že bezprostředně před příjezdem vlaku a v době srážky na přejezdu zřejmě nefungovala signalizace – svědčí o tom video, které okamžik nehody zaznamenalo, a také zkušenosti místních. Podle starosty Stráže nad Nisou Lukáše Beneše (nestr.) zde upozorňují už několik let na to, že signalizace u přejezdu nefunguje, jak by měla.