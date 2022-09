I přes investice do zabezpečení přejezdů nehod neubývá. Podle šéfa Drážního úřadu nesou vinu řidiči

Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář se odvolává na statistiku, kdy v 99,9 procentech případů je na vině řidič. „Léta dozadu neevidujeme, že by došlo k poruše zabezpečovacího zařízení na přejezdu,“ řekl v pořadu Události, komentáře.

Přejezdů, které mají pouze světla, a nikoli závory, je v Česku zhruba 4200 z celkových 7700. Podle Koláře je 55 procent přejezdů zabezpečeno buď světly, nebo světly se závorami. „A těch 45 procent pouze výstražnými kříži, to je však účelové neumístění komunikace. Já si myslím, že každý řidič dobře ví, jak se má podle pravidel silničního provozu před přejezdy chovat. A myslím si, že obhajování, že řidič červenou neviděl, protože ho oslnilo slunce, je jen výmluva.“

Kolář: Musíme se zaměřit na poruchovost lokomotiv

Drážní inspekce však zaznamenala také zvýšený počet chyb na straně strojvůdců, konkrétně 122 nepovolených průjezdů návěstidel na červenou, které skončily buď srážkou, nebo vykolejením. Kolář to potvrdil a připomněl, že Drážní úřad provedl minulý měsíc ve spolupráci s ministerstvem dopravy dotazníkovou akci, která se strojvedoucích mimo jiné ptala, co podle nich nejvíc ohrožuje bezpečnost provozu a proč tak často dochází k projetí návěstidel na červenou.

„Máme vyhodnocených 2500 dotazníků. V odpovědích na projetá návěstidla bylo třeba nesrozumitelnost předpisů nebo časté poruchy lokomotiv, případně závady na vozech. Nicméně nedobrali jsme se ničeho, co by znamenalo, že projetá návěstidla jsou v noci nebo před koncem směny nebo po dovolené. Tam ty odpovědi nebyly jednoznačné,“ vysvětluje Kolář.

Za nejdůležitější závěr akce označil to, že ukázala, že se předpisy musí zjednodušit. „Musí být modulární pro jednotlivé profese. Ohromným přínosem je podle mě to, že strojvedoucí přiznali častou poruchovost vozů nebo lokomotiv. I na to musíme zaměřit kontrolní činnost, ať už mého úřadu, nebo ministerstva dopravy.“

Vozový park na českých kolejích podle něj určitě není nebezpečný, avšak zastaralý bezpochyby ano. „Průměr EU je ovšem jen o pár let mladší. Obměna tedy musí být postupná a bude trvat více let, protože investice do železničních vozidel jsou v miliardách korun. Všichni dopravci se snaží cestujícím nabídnout moderní nová vozidla, ale bude to zkrátka trvat,“ uzavřel.