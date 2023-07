Rekonstrukce stadionu v Blansku má umožnit pořádání soutěží vyšších kategorií

Stav stadionu je jedna z aktuálních blanenských bolestí. Místní atleti musí trénovat, kde se dá. Nová mistryně republiky v běhu na patnáct set metrů Pavlína Štoudková využívá zázemí v krajském městě, kam ale musí dojíždět. „Je to hlavně časem mnohem náročnější,“ podotkla.

Místo sportovců teď běhají slalom mezi dírami v tartanu dělníci. Povrch celého blanenského stadionu postupně mění. Na ten nový čekají atleti i fotbalisti. Podle starosty Jiřího Crhy (ODS) by mohla být rekonstrukce hotová do konce září.

Na nový stadion se ale těší. „Myslím si, že to pomůže nejen mně, ale že to přiláká další atlety z okolí. Věřím, že se povede, aby pak ty malé hvězdičky neodcházely do velkých klubů,“ míní Štoudková.

Blanenský stadion by měl být po rekonstrukci jedním z nejmodernějších na sever od Brna a bude možné věnovat se na něm všem atletickým disciplínám. „Budeme moct pořádat soutěže vyšších kategorií. Dosud jsme mohli jen pro mladší žactvo,“ těší se proto předseda místního Atletického klubu Ludvíka Daňka Ondřej Ellinger. Atleti pomýšlejí třeba na organizaci mistrovství Moravy a Slezska.