Liberecká náplavka má stavební povolení. Olomouc tu svou otevřela v sobotu

„Rozhodli jsme se toto místo pojmenovat po něm – Nábřeží Josefa Jařaba. Všichni bychom si určitě přáli řešit tuto situaci až o mnoho let později. Nově vzniklá náplavka a dál pokračující břeh až k mostu u třídy Kosmonautů se však v souběhu událostí nabízí jako důstojné místo, díky němuž pan profesor Jařab i nadále zůstane součástí města,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Radnice do konce letošního roku prověří zájem veřejnosti i provozovatelů občerstvení a kulturních akcí o náplavku, nad kterou se klenou dva nové mosty v ulicích Komenského a Masarykova. „Pokud budou mít provozovatelé občerstvení zájem o pronájem prostoru na náplavce, vyplní žádost o zábor, kterou najdou na našich webových stránkách,“ uvedla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu olomoucké radnice Karin Vykydalová.

Po desáté večer musí stánky pryč

Podle primátorova náměstka Viktora Ticháka (ProOlomouc a Piráti) už někteří stánkaři požádali o zábor plochy na náplavce na celou letní sezonu. „Máme poptávku až do konce srpna, takže o víkendech tady něco určitě bude. Nakolik se to chytí a zda to bude inspirovat i další stánkaře, to teprve uvidíme,“ podotkl.

Tichák upozornil, že náplavka je v záplavové oblasti, takže podléhá zvláštnímu provoznímu režimu. Stánky i mobiliář musí být každý den do 22:00 vyklizeny. V případě zvýšené hladiny řeky a hrozících povodňových stupňů bude náplavka zcela uzavřena.



Náplavka je 370 metrů dlouhá a dvanáct metrů široká. Obložená je žulovým kamenem, který je odolný proti povodňovým průtokům. Náplavka je součástí protipovodňových opatření. Jejich stavba nedaleko centra Olomouce začala na jaře 2018, stála 730 milionů korun. Investice zahrnovala stavbu dvou mostů v Komenského ulici a na Masarykově třídě, výstavbu hrází a protipovodňových zdí i rozšíření koryta řeky Moravy a nábřeží.