Porucha trakčního vedení komplikuje provoz vlaků mezi Prahou a Berounem

„Od nočních hodin je velmi omezen provoz vlaků na lince S7 na trati 171. Důvodem je porucha trakčního vedení v úseku Dobřichovice–Radotín. Vybrané vlaky jsou ukončeny od Prahy v Radotíně, vložené vlaky do Řevnic nevyjedou vůbec,“ uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) na Twitteru.

⚠ Od nočních hodin je velmi omezen provoz vlaků na lince S7 na #trat171 . Důvodem je porucha trakčního vedení v úseku Dobřichovice - Radotín. Vybrané vlaky jsou v tomto z ukončeny od Prahy v Radotíně, vložené vlaky do Řevnic nevyjedou vůbec.https://t.co/3BDRmRdngR pic.twitter.com/vnVcaQXSfJ — PID (@PIDoficialni) June 2, 2023

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy na úseku mezi pražským Radotínem a Dobřichovicemi prasklo v noci nad jednou z kolejí nosné lano trakčního vedení v místě napěťového dělení. „V důsledku toho došlo ke stržení troleje osobním vlakem, který do uvolněného trakčního vedení najel,“ sdělil.

Práce na plném zprovoznění úseku ještě pokračují a podle dosavadních předpokladů budou hotové přibližně do poledne, dodal. Omezení předpokládá dopravce zatím do dvanácti hodin. Vyplývá to z informací na webu ČD.