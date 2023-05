Karlovarský kraj chystá v Lokti zubní kliniku. Stomatologické komoře se nelíbí zapojení firmy

Nová stomatologická klinika by měla vzniknout v budově bývalé školy v Lokti na Sokolovsku. Karlovarský kraj doufá, že tak do regionu přitáhne nové zubní lékaře. Oblastní stomatologická komora se ale nad záměrem kraje pozastavila – hlavně proto, že za přípravu kliniky kraj zaplatil soukromé firmě.

Krajské vedení naopak tvrdí, že svým úsilím supluje to, co by podle politiků měla zařídit spíše komora. „Stomatologická komora nedokáže zajistit pro pacienty v Karlovarském kraji ani pohotovost, natož zubní lékaře v malých obcích. Takže se do toho pouští Karlovarský kraj, kterého to není primární úkol, ale chce těm lidem pomoci,“ řekl náměstek hejtmana Dalibor Blažek (HNHRM).

V Karlovarském kraji není problém jen se zubními pohotovostmi, ale obecně s nedostatkem lékařů. Má po Praze nejvíc lidí bez stálého zubaře, přičemž oblastní stomatologická komora zažádala o zvýšení hodinové sazby za pohotovost.