Dětská zubní pohotovost v Praze omezuje péči. Děláme akutní případy, ostatní musí řešit běžní zubaři, říká šéf Motola

Ředitel FN Motol: Řešíme jen nejzávažnější problémy

Primátor uvedl, že hlavní město dalo zdravotnickému zařízení dotaci na provozování dětské zubní pohotovosti, a proto nerozumí tomu, proč nemocnice službu omezuje. „Moc nerozumím tomu, čemu nerozumí pan primátor,“ reagoval ředitel FN Motol Miloslav Ludvík. Připomněl, že nemocnice má stomatochirurgickou kliniku, která řeší nejzávažnější problémy. „To řešíme, protože to je urgentní péče,“ dodal s tím, že trhání zubů nebo plomby mají řešit běžní zubaři.

„Akutní péče je ve chvíli, kdy máte těžký úraz, těžký otok, naprosto nezvladatelnou bolest a podobné záležitosti. Od toho tu jsme, protože toto je stomatochirurgická klinika, ale ta má omezený počet lékařů. Pan primátor Hřib se bude muset obrátit na těch tuším 570 zubařů v Praze, aby oni tuto službu poskytovali,“ sdělil Ludvík.

„S dětmi je moc práce, a spousta těchto zubařů si prostě službu ulehčuje (a dětské pacienty posílá do FN Motol - pozn. red.). To ale prostě nejde. Nikdo nemůže konat víc, i my máme své limity,“ komentoval ředitel nemocnice.