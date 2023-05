Nájemné v městských bytech v Kroměříži podraží

Od prvního července přestane platit jednotná sazba 65 korun. Byty budou rozdělené do tří kategorií. Čím vyšší, tím vyšší bude i nájemné. Například v Lutopecké ulici se rozdíl při placení nového nájemného mezi sousedy projeví nejvíc. Zatímco obyvatelé jedněch domů budou platit sto korun za metr čtvereční, jejich sousedé už 150 korun.

Jenže Kroměříži zase chybí peníze na opravy městských bytů. Má jich skoro pět set. Proto zdražuje. „Podle našich propočtů bychom měli vybrat navíc čtrnáct milionů korun ročně, které bychom potom rádi investovali právě do údržby těchto bytů,“ zdůvodnil místostarosta Kroměříže Jan Hebnar (ODS).

Tři desítky nových bytů nyní město dokončuje v budově bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici. Budou to ale byty startovací s úplně jinými podmínkami. Mají sloužit mladým lidem maximálně na dobu tří let. Během nich se nájem postupně zvýší ze 150 až na 250 korun za metr čtvereční. Cílem je usnadnit mladým vstup do života. Zároveň je ale motivovat, aby si hledali vlastní bydlení.