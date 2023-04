Park kolem Schwarzenberské hrobky nechce Třeboň ani zadarmo. Péče o něj je drahá

O rodinnou hrobku v Třeboni už se Schwarzenbergové starají, park kolem ní jim také patřil. Pozemky teď vlastní stát, chce se jich ale zbavit. „Já pevně věřím tomu, že Schwarzenbergové budou dělat všechno pro to, aby ten park získali,“ řekl ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

„V současné době probíhá jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o podmínkách,“ potvrdil právní zástupce Karla Schwarzenberga Petr Vyroubal. „Jednáme o případné bezúplatné výpůjčce parku, která by trvala do doby, než by byl park převeden na definitivního vlastníka,“ upřesnila mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová. Jestli to bude Karel Schwarzenberg, ještě není jasné, úřad zvažuje i elektronickou dražbu.

Ani zadarmo

Státní instituce, sousední obec Domanín ani sama Třeboň park nechtěly ani zadarmo. „Náklady, které jsou spojené s údržbou toho parku, se nám nezdály účelně vynaložené,“ vysvětlil starosta Třeboně Jan Váňa (ODS). Péče o park stojí kolem sedmi set tisíc ročně. Opozice v Třeboni chtěla čas na rozmyšlenou. „Obávali jsme se, aby stát nakonec neprodal park nějakému zahraničnímu investorovi,“ poznamenal zastupitel Jan Lukavský (Piráti).

„Devastace parku rozhodně nehrozí, protože všechno to je kulturní památka,“ ujistil Pavelec. Park leží na naučné stezce kolem rybníka Svět. Místním záleží na tom, aby zůstal průchozí pro turisty.