Za jízdu načerno lidé v Brně zaplatí na místě od května tisícovku, jinak to budou mít za 1500

Zvýšení pokuty a zrušení pětidenní lhůty má být motivací pro lidi, aby si jízdenky kupovali, případně pokutu platili na místě. Dosud to tak dělá čtyřicet procent neplatičů. „Je to motivace pro lidi, aby si kupovali jízdenky, a také, aby se snížila administrativa. Když někdo platí na doplatkové pokladně, stojí to spoustu času při administrativě,“ řekl Prýgl.

Počet neplatičů se podle DPMB nezvyšuje. Narůstající počet přistižených černých pasažérů je daný podle Prýgla rostoucí efektivitou kontrol a vyšším počtem revizorů, kterých je nyní 34 a mělo by jich být o dva až tři více. Loni revizoři přistihli bez jízdenky 34 401 lidí.

Pokuta 50 nebo 100 korun pro zapomnětlivce

Podle Prýgla jsou tři typy neplatičů. Jedni neplatí nikdy a za nic, druzí to zkouší a třetí jednoduše zapomněli koupit či označit jízdenku.

Mění se také podmínky pro lidi, kteří jízdenku mají, ale zapomenou si nosič, tedy platební kartu či chytrý telefon. Dosud takoví lidé mohli do pěti dnů zaplatit 50 korun na doplatkové pokladně nebo na webu přes Brno ID. „Nyní se lhůta prodlužuje na deset dnů. Padesátikoruna zůstává při platbě přes Brno ID, na doplatkové pokladně se sazba zvyšuje na sto korun,“ řekl Prýgl.