Senioři mohou jezdit olomouckou MHD zdarma. Revizorům předloží jenom občanku

Senioři starší 65 let mohou od pondělí 1. července jezdit olomouckými tramvajemi a autobusy zdarma. Dosud měli senioři od 65 do 70 let v MHD padesátiprocentní slevu a senioři nad sedmdesát let platili jenom dvacetikorunový roční poplatek. Olomoucká radnice bude dopravnímu podniku platit deset milionů korun ročně.