Radnice v Hranicích zavádí MHD zdarma. Pro seniory i mimo město

Na zavedení MHD zdarma město vyčlení ze svého rozpočtu 2,2 milionu korun. „Snažíme se o to, aby MHD byla co nejvíce využívaná. MHD zdarma je prvním krokem. Druhý by měl přijít na podzim, kdy by měly nastat systémové změny,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Město chce zjistit, proč lidé MHD tolik nevyužívají a jaké změny by přivítali. Průzkum, který by měl zlepšit cestování po městě, se teď zpracovává. Výsledek se na podzim promítne do jízdních řádů.