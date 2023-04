Záchranáři si musejí dodělat řidičský průkaz skupiny C, sanitky jsou totiž těžší

„Auta se hodně změnila. Pořád to vybavení narůstá, i ty požadavky na kvalitnější a dostupnější péči,“ sdělil záchranář ze Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Královéhradeckého kraje Karel Kouba. „V současné době si velký počet našich záchranářů skupinu C dodělává. Pro nás je to zcela jistě investice do budoucnosti,“ dodal mluvčí záchranářů Ivo Novák.

Kdyby si teď záchranáři „céčko“ neudělali, nové auto by řídit nemohli, a to ani Karel Kouba, jež vede tým, pod který bude nový vůz spadat.

Východočeši ale nejsou zdaleka jediní, které v blízké budoucnosti cesta do autoškoly čeká. „Předpokládám, že i když to aktuálně není panická reakce v celé zemi, že do budoucna, výhledově do dvou tří let, se všechny záchranné služby budou snažit tu rekvalifikaci provést,“ míní ředitel Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý. Svou roli by v tom mohl kromě vybavení aut hrát i nástup elektromobility.