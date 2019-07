Neukáznění či zmatkující řidiči blokují sanitky a hasiče. "Situace je teď mnohem horší než před lety"

Není to tak dávno, co hasiči pochválili civilní řidiče, že se jim na dálnicích častěji daří tvořit záchrannou uličku. Díky tomu je příjezd k nehodám a dalším událostem rychlejší a pro všechny bezpečnější. Jenomže hasiči či sanitky nejezdí jen po dálnicích. Na běžných silnicích, kde pro klasickou uličku ani není prostor, je podle řidičů hasičských vozů i zdravotnické záchranné služby situace naopak čím dál horší.

Hasiči mají – jen s malou nadsázkou – plný videoarchiv případů, kdy se střetu s jiným autem vyhnout již nedokázali. „Bylo zřejmé, že vozidlo uhýbá ke straně. Začalo uhýbat, ale na poslední chvíli si to rozmyslelo a vjelo zpět do jízdní dráhy hasičského auta, které nemělo šanci zastavit,“ popsal jeden takový mluvčí středočeského hasičského sboru Petr Svoboda.

Jediné pravidlo: nepřekážet

Řidiči, za kterými se ozve zvuk sirény hasičského nebo sanitního vozu, by tedy měli dodržovat hned několik pravidel, i když je lze shrnout do jednoho: nepřekážet. V prvé řadě je třeba chovat se předvídatelně a nevjet spěchajícím záchranářům do cesty. Naopak je vhodné prostor jim uvolnit, protože sanitky a zejména hasičské speciály postavené na podvozcích nákladních auty potřebují více místa než běžné osobní auto. „Potřebujeme jízdní pruh v šířce alespoň tří metrů,“ upřesnil Milan Jiráček.

Na druhé straně si hasiči a řidiči záchranné služby stěžují i na řidiče, kteří jim sice uhnou a zastaví ukraje, jenomže zastaví na témže místě dvě auta jedoucí proti sobě a nakonec mezi nimi stejně nezbývá dost místa. „To se nám bohužel stává hodně často,“ podotkl Zdeněk Vrána.

Udělat místo vozidlu sanitkám, hasičům či policistům není jen slušnost, je to i povinnost jasně stanovená silničním zákonem. Paragraf 41 uvádí, že vozidlům s právem přednostní jízdy vybavená výstražným světlem modré (nebo modré a červené) barvy a zvláštním zvukovým výstražným zařízením musí ostatní řidiči „umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela“.