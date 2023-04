Ke koncepci tramvajové dopravy v Ostravě přicházejí stovky připomínek. Podnik je zváží

Nová koncepce snižuje počet tramvajových linek z patnácti na deset, z toho tři mají být páteřní a sedm navazujících. Mezi jednotlivými spoji mají být kratší intervaly, za to by ale cestující čekalo více přestupů. S návrhem podle starosty Ostravy-Jihu Martina Bednáře (ANO) nesouhlasí většina místních. Podle statistik v nejlidnatějším obvodu Ostravy žije více než třetina lidí v seniorském věku. A nejen pro ně by cesta do fakultní nemocnice mohla být komplikovaná. „Devadesát procent občanů není spokojeno se změnou. A jde opravdu o ty hlavní tahy. To znamená – není přímé spojení Dubina – Poruba. Není přímé spojení Výškovice – Poruba,“ popsal Bednář.

Na tramvajových linkách číslo 7 a 17 dopravní podnik nyní sčítá cestující. Nová data by pak měla sloužit právě k podkladům pro novu koncepci. „Cítíme snahu některým našim požadavkům vyhovět. Snad to bude co nejvíce. A k tomu také probíhají aktuálně měření na jednotlivých zastávkách, tak aby měli i čísla oni, že je to opravdu potřebné,“ uvedl Bednář.

„Náměty a připomínky, respektive obavy cestujících, jsou napříč všemi městskými obvody. Protože tato změna konceptu je poměrně rozsáhlá. A myslím si, že každý má právo na tu detailní informaci,“ okomentoval generální ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Před měsícem představený návrh podle něj není konečný. Počítá s tím, že řadu podnětů a připomínek ještě zohlední. „Každou připomínku testujeme i z pohledu řekněme zapracování do modelu a analyzujeme, co by to znamenalo, kdybychom to změnili podle některých námětů a přání,“ dodal.

V polovině května se ještě provozovatel MHD chce na veřejné diskuzi potkat s občany města. Definitivní podobu takzvaného ostravského metra veřejnosti představí nejspíš ještě do prázdnin.