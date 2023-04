Dělníci demontovali železniční most u pražského Výstaviště. Skončí v muzeu

Z kameninových soklů stavebníci snesli mostní konstrukci pomocí jeřábu kolem 14:00 a dočasně ji umístili v blízké ulici Strojnická. Během soboty z mostu odstraní plechové součástky a očistí ho. Na cestu k železniční stanici v Praze 1 most převeze podvalník, který z ulice Strojnická vyrazí v neděli zhruba v 05:00.

„Poté, co dorazí do budoucího muzea, tak se most umístí na provizorní podpory. Finálně bude v muzeu stát na kamenných opěrách, na nichž most stál u Výstaviště. Opěry budeme ale asi týden rozebírat,“ řekla správkyně stavby Eva Schreierová.

V areálu bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží v Praze připravuje novou expozici o železnici a elektrotechnice Národní technické muzeum. Tomu nynější vlastník Správa železnic mostní konstrukci z 19. století předá. Most na původních soklech by na výstavě měla doplnit lokomotiva, uvedla Schreierová.

Kvůli demontáži mostu nejedou od soboty do půlnoci z pondělí 24. na úterý 25. dubna tramvaje mezi zastávkami Strossmayerovo náměstí a Výstaviště. Náhradní autobusová doprava není zavedena.

Trať do Kladna

Odstranění mostu, po němž vlaky jezdily přes 130 let, je součástí modernizace trati z Prahy do Kladna a na Letiště Václava Havla. Změna a dobudování železnice v těchto úsecích je podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Martina Kupky (ODS) prioritou současné vlády.

V polovině března začala dvouletá výluka mezi Bubny a Dejvicemi, která je součástí modernizace trati Kladno–Praha rozdělené do osmi úseků. Zatím je dokončen jediný, a to Negrelliho viadukt, který se otevřel v roce 2020. Hlavním cílem projektu je podle Správy železnic mimo jiné modernizace stanice Praha-Bubny, rozšíření trati v délce zhruba 1,3 kilometru na dvě koleje a vybudování nové zastávky Praha-Výstaviště.

S výstavbou tří mostních estakád a nové nádražní budovy v Bubnech by se podle Správy železnic mělo začít v květnu. Hotovo podle zástupců státního podniku bude v roce 2025. Z původní nádražní budovy v pražských Bubnech by podle organizace Památník ticha mělo být pamětní místo se stálou expozicí k pražské židovské deportaci za dob protektorátu.

Kompletně by trať mezi českou metropolí a Kladnem měla být zmodernizována v letech 2029 nebo 2030, přičemž by měla stát zhruba čtyřicet miliard korun. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha.