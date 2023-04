Pražské metro čekají velikonoční výluky. Části linek A a C nahradí tramvaje a autobusy

Dopravní podnik Praha chystá od pátku 7. do pondělí 10. dubna výluku metra na linkách A a C z důvodu opravy trati. Po celé Velikonoce tak bude obousměrně přerušen provoz metra na lince A v úseku Náměstí Míru – Strašnická, a na lince C mezi stanicemi I. P. Pavlova a Vltavská. Cestující budou muset místo metra využít tramvaje nebo autobusy.