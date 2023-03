Soud nepravomocně zprostil exporadkyni hejtmana Marschallovou. Odměnu získala za odvedenou práci

Marschallová od začátku svou vinu odmítala. Po vynesení rozsudku řekla, že zváží právní kroky proti Jindřichu Zetkovi, někdejšímu předsedovi představenstva KZ, který podal trestní oznámení. Marschallové hrozil až osmiletý trest za údajný podvod v době, kdy platil nouzový stav.

„Celou dobu jsem říkala, že jsem nevinná. To, co jsem dostala za úkol od Krajské zdravotní, to jsem dělala pro Krajskou zdravotní. Co jsem dostala za úkol pro kraj, to jsem dělala pro kraj,“ řekla novinářům.

Nevinu Marschallové podle soudu prokazuje její vyjádření i výpovědi svědků, kteří uvedli, že s nimi spolupracovala mimo jiné na vybudování vakcinačních center. Předsedkyně trestního senátu Tereza Nagy řekla, že Marschallová práci vykazovala, deníky o činnosti předávala a výkazy podepsal tehdejší ředitel KZ Aleš Chodacki. Ten byl v případu původně také obviněn, jeho trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno.

Krajská zdravotní se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody nepřipojila. Předseda představenstva společnosti Ondřej Štěrba při začátku soudního jednání loni v dubnu řekl, že škoda 305 tisíc korun byla v září 2021 uhrazena. Případ se týká období od listopadu 2020 do března 2021. Mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová řekla, že společnost se k věci nebude vyjadřovat, protože rozsudek je nepravomocný.