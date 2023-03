Vysočina zrušila zakázky na dopravce, soud je nepovolil uzavřít

„V tuto chvíli probíhá příprava veřejných zakázek. Zahájili jsme předběžné tržní konzultace,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO). Předpokládá, že nové veřejné zakázky kraj vypíše v prvním letošním pololetí. Dodal, že konzultace se zatím týkají především výrobců vozidel pro linkovou dopravu.

Původní zakázky podle hejtmana kraj zrušil, přestože splnil všechny podmínky zadávacího řízení. „Ve smyslu toho, že výběr dodavatele byl potvrzen pro nás nejvyšší instancí z hlediska zakázkového práva, tím je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl. O možném zrušení zakázek kvůli průtahům informoval krajské zastupitele už před měsícem.

Před zahájením výběrového řízení na autobusové dopravce zástupci kraje uvedli, že se zakázka skládá z osmi částí s celkovými předpokládanými náklady za desetileté období okolo devíti miliard korun. Původní dlouhodobé smlouvy s provozovateli autobusů skončily předloni. Kraj pak domluvil zajištění jím objednávaných regionálních spojů do té doby, než budou uzavřené nové dlouhodobé smlouvy.

Hejtman zdůraznil, že po napadení výběru nových dodavatelů potvrdil postup kraje nejdříve Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a pak i jeho předseda. Na rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu byly podle hejtmana podané tři žaloby, které řešily senáty krajského soudu. Jeden senát nakonec v podstatě rozhodnutí předsedy ÚOHS zrušil, Vysočina tak nemůže podepsat smlouvy s vybranými dopravci.

Ceny dopravců byly podle hejtmana příznivé

Schrek podotkl, že kraj kvůli tomu podal kasační stížnost a má informace o tom, že kasační stížnost podal i ÚOHS.

Ceny, které dopravci nabídli Kraji Vysočina v prvním řízení, byly podle hejtmana velmi příznivé. „Tuto smlouvu uzavřít nemůžeme a rozhodli jsme se, že celou zakázku zrušíme, protože není předpoklad, že by kasační stížnosti byly rozhodnuté dříve než v termínu dvanáct měsíců,“ vysvětlil.

U regionálních spojů, které kraj objednává, hradí dopravcům ztráty. Na prokazatelné ztráty veřejné linkové dopravy Vysočina v letošním rozpočtu počítá s částkou do 804 milionů korun. Tyto autobusy by měly v kraji najezdit okolo 21,8 milionu kilometrů. Na provoz regionálních vlaků je kraj připravený tento rok dát do 494,5 milionu korun. Regionální vlaky by měly na Vysočině najet 4,55 milionu kilometrů.