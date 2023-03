Ostravská Masná ulice prošla rekonstrukcí. Otevřela prostor pro dostavbu bytových domů

Zatímco Rezidence Stodolní soukromého investora by měla nabídnout bydlení vyššího standardu, město chce vybudovat dostupné nájemní byty, které by se mohly začít stavět do tří let. Podle Bajgarové by se náklady na bytovou výstavbu měly pohybovat okolo 150 milionů korun.

„Nepřipravujeme architektonickou soutěž, ale rádi bychom měli několik studií možností, jak k té věci přistoupit,“ doplnila náměstkyně. Návrhy na možnou podobu budoucí dostavby by město chtělo mít k dispozici v létě.