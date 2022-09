Chlouba Poruby je v novém kabátě. Budovu s věžičkou se ale opravit nepodařilo

„Oblouk rekonstrukci potřeboval. Mluvilo se o ní dlouho, ale pořád jsme naráželi na složité vlastnické vztahy, kdy jsme polovinu vlastnili my a druhou Residomo, dnešní Heimstaden. Společnost nám nabídla odkup a my jsme se toho chopili. Na podzim roku 2019 jsme si vzali úvěr, byty koupili a začali plánovat rekonstrukci,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová (ANO).

Transakce se podle ní podařila v ideální době. „Úvěr jsme získali na úrok ve výši 1,7 procenta fixovaný na dvacet let. Dnes by to bylo šest nebo sedm procent. Koupili jsme 128 bytů za 129 milionů. Stačí se podívat na stránku jakékoli realitní kanceláře, abyste si udělali představu, za kolik bychom nakupovali teď. A celou rekonstrukci jsme vysoutěžili za 109 milionů korun, při současné ceně materiálů bychom se pohybovali úplně v jiných relacích,“ doplnila.