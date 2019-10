Poruba odkoupila část Oblouku. Unikátní bytový dům chce zrekonstruovat

„Městský obvod Poruba se rozhodl vlastnický podíl nakoupit především proto, že to dává význam z hlediska kulturní památky, kterou by rád upravil. Oblouk je v neutěšeném stavu a my máme i spoustu dalších projektů, které navazují na jádrové území, ve kterém se Oblouk nachází,“ okomentovala kontrakt starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO).

Poruba podle ní chce navrátit památce původní význam. V příštím roce plánuje připravit projekt rekonstrukce, která by mohla začít už závěrem roku, vše by mohlo být hotovo v roce 2022.

Radnice získala na odkup úvěr 300 milionů korun. Je určen na nákup domů, jejich rekonstrukci a mimo to i na financování výstavby Komunitního domu pro seniory v Dělnické ulici. „Úvěr je koncipován tak, že převážná část se bude splácet z výnosů domů. Díky tomu nebude muset dojít k omezení dalších strategických projektů, které máme na další roky připraveny,“ doplnila starostka.