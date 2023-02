Referendum o průmyslové hale se může Opatovicím prodražit. Developer požaduje 158 milionů

Pokud by Opatovice nad Labem musely investorovi náhradu škody zaplatit, byly by ohroženy důležité investice, například opravy chodníků, stavba nového hřiště nebo přístavba školy.

„Včera (v pondělí) nám byl doručen oficiální posudek na náhradu škody,“ potvrdil starosta Opatovic Pavel Kohout (Opatovice podle vás) s tím, že developer vyčíslil škodu na 158 milionů korun. To je trojnásobek ročního rozpočtu obce.

Starosta uvedl, že pokud by obec musela tyto peníze zaplatit, šlo by prakticky o zadlužení ve výši sedmdesáti tisíc korun na každého obyvatele Opatovic. „Dvanáct let by se v této obci nic nepostavilo ani neopravilo,“ dodal.