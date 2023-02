Kraj chce oživit celou podkrušnohorskou Kozí dráhu, objednal na ni vlaky. Správa železnic ale dál odmítá její opravu

Loni na jaře se – za velkého zájmu cestujících – vrátily vlaky na trať mezi Děčínem a krušnohorskou Telnicí. Telnice je ale jen v polovině Kozí dráhy. Ta vede dál přes Teplice až do Oldřichova u Duchcova, kde se připojuje k hlavní ústecko-chomutovské železnici. Letos sice v jízdním řádu figurují i vlaky z Telnice do Oldřichova, které mají jezdit o víkendech od 1. dubna, ale Správa železnic odmítá trať zprovoznit.

Trať začíná v Děčíně, který je branou do národního parku České Švýcarsko, a vede po úpatí Krušných hor. Dnes dojedou turisté vlakem do Jílového, odkud mohou vystoupat na Sněžník, nebo do Telnice. A ale již ne například do zastávky Bohosudov, která je v sousedství historické lanovky, ani do zastávky Krupka-město, nedaleko od níž jsou muzejní štoly zařazené na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Dále na západ vede trať severní částí Teplic.

Správa železnic tvrdí, že investice do zprovoznění trati, kterou nechala po roce 2008 chátrat, se jí nevyplatí. „Z hlediska priorit opravných prací není v současné době možné uspokojit požadavek kraje na komplexní opravu a obnovu provozu na této trati,“ uvedl mluvčí státní organizace Dušan Gavenda.

Tím, kdo učinil klíčové rozhodnutí, z nějž vyplynulo zchátrání – a například i částečné rozkradení – Kozí dráhy, byl samotný Ústecký kraj. V roce 2007 přestal objednávat dopravu s tím, že po trati nejezdí moc lidí a že území, kudy vede, bude potřeba k dálničnímu přivaděči od dálnice D8 do Děčína. Takový přivaděč nikdy nevznikl, naopak vlaky se na trať ještě několikrát vrátily, ale jak se její stav zhoršoval, Správa železnic postupně vyhlašovala výluku.