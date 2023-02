Komu patří poštovní známka z první republiky? Soud v Semilech řeší třicet let starou krádež

Před pěti lety měli známku dražit v aukci v Praze. Znalec Josef Chudoba odhalil, že jde o odcizený exemplář z Tokia. Do aukce ji dal sběratel Ludvík Pytlíček ze Semil, který Johanna Kleina na výstavě v Japonsku doprovázel.

Známku chce také pojišťovna, která krádež uhradila, a to i přesto, že smlouvu nemá. „Právo k známce přísluší pojišťovně, protože ji odškodnila,“ uvedla advokátka pojišťovny RMS Gabriela Vilímková.

Advokát dědiců Ludvíka Pytlíčka Vladimír Jašek tvrdí, že známka patří jim. „Domníváme se, že to budeme schopni i prokázat, že pan Pytlíček tu známku nabyl ještě před tou výstavou. Tato známka tak nemohla být ukradena v Japonsku,“ sdělil.

Čtyři koruny, nebo miliony

Známka, jejíž původní hodnota byla čtyři koruny, patří k nejcennějším raritám české filatelie. Dnes se její cena počítá na miliony. „Který filatelista by ji nechtěl? Bude to velká částka, pokud se dostane na trh – do pěti milionů korun,“ odhaduje filatelista Zdeněk Matějovský.

Cenná poštovní známka dál zůstává v úschově v trezoru banky, kam ji uložila Policie České republiky. Ven se dostane až poté, co bude neobvyklý případ vyřešen.