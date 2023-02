Účetní olomoucké školy půjde do vězení za zpronevěru. Uvěřila internetovému podvodu

Bývalé účetní ze základní školy hrozilo za zpronevěru pět až deset let vězení. Se svou vinou souhlasila, stejně jako s výší škody, kterou způsobila. Soud tak nemusel provádět žádné dokazování.

„Shromážděné důkazy obžalovanou usvědčují. Pokud by byly prováděny, dá se předpokládat, že závěr o vině by byl stejný. Trest nelze považovat za nepřiměřeně mírný, je jen jeden rok pod hranicí trestní sazby a je doprovázen trestem propadnutí věci a trestem propadnutí náhradní hodnoty,“ uvedl soudce Eduard Ondrášek. Poukázal také na to, že žena dosud nebyla stíhána.