Na úpatí Jeseníků vyroste větrná elektrárna, podíl v ní bude mít obec Zátor. Vydělá a usnadní přípravu

„Lokalita byla tipována podle toho, že na horním Zátoru dost fouká. A druhá věc, mělo by to být minimálně kilometr od lidských obydlí. Takže tam jsme vybrali vhodnou lokalitu mezi lesy,“ uvedla starostka Salome Sýkorová (SNK-ED).

Obec bude mít v elektrárně pětiprocentní podíl a také se bude podílet na přípravě její stavby. Především zajistí její zanesení do územněplánovací dokumentace včetně krajských zásad územního rozvoje.

Větrníky v Zátoru jsou pilotním projektem ČEZu, od kterého si energetická společnost především slibuje usnadnění všech procesů. „My nemůžeme udělat nic bez jejich vědomí. Nemůžeme postavit o jeden větrník více nebo si vymyslet cokoli dalšího. Je to vyjádření vzájemné důvěry z jedné i druhé strany a zároveň to všechny procesy zjednoduší a urychlí,“ shrnul mluvčí ČEZu Vladislav Sobol.

Zátorské turbíny budou mít výkon 20 megawattů a budou schopny pokrýt spotřebu asi 25 podobných obcí. Do roku 2030 chce mít ČEZ bezemisní obnovitelné zdroje o výkonu až šest gigawattů. Soustředit se chce podle Sobola dál na Bruntálsko. „Tady fouká hodně, takže to využijeme. Budou jich, myslím, v horizontu několika měsíců nebo několika let, desítky,“ avizoval.

V Moravskoslezském kraji zatím vyrábějí větrné elektrárny proud v šesti lokalitách. Ta největší stojí na Červeném kopci u Rejchartic na Bruntálsku, kde se točí šest turbín. Tři další mají do tří let postavit u Sudic na Opavsku, kde to schválili v místním referendu.