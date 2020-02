Obec Jívová jedná o stavbě větrných elektráren, většina obyvatel je proti

Proti elektrárnám vystupuje zastupitelka Jívové zvolená za politické hnutí Starostové a nezávislí Milena Hesová. „Krásná krajina je jedna z mála věcí, které tady máme. Musíme ji tedy chránit,“ řekla zastupitelka. Ona i další členové sdružení Krásná Jívová také upozorňují, že záměr je v rozporu s regulativy Olomouckého kraje. „Krajský úřad vydal jasné stanovisko, že je stavba větrných elektráren v Jívové nepřípustná,“ zdůraznila Hesová.

Obec je z obliga, říká starostka

Podle starostky je věcí investora, aby si zajistil všechna povolení a plnil platné regulativy. „Pokud je nedodrží, stavět nebude. Obec bude z obliga. Nikdo nás nemůže napadnout, že jsme zmařili investiční záměr, který už byl podepsán,“ řekla České televizi Malíková.

Názory obyvatel vesnice odpovídají tomu, jak se vyjádřili v petici. „Měli bychom mít elektrárnu kousek od baráku, ale nikdo se nás předem na nic neptal. Naše bydlení by se tím samozřejmě znehodnotilo,“ říká Štefania Šlišková. Anna Macurová zdůrazňuje, že se přestěhovala do Jívové proto, aby měla klid a soukromí. „Teď nám ho tady chce někdo narušovat,“ zlobí se. Například Jana Stružková ale souhlasí se starostkou. „Když to přinese obci peníze, tak proč ne,“ míní.