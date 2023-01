Řidič linkového autobusu na Břeclavsku nadýchal přes tři promile. Přiznal, že vypil lahev rumu a vodky

Při dechové zkoušce zobrazil řidiči autobusu tester podle policejního mluvčího Pavla Švába hodnotu 3,33 promile. Než k němu přijeli nejprve záchranáři a potom policisté, jel řidič na lince 551 z Velkých Pavlovic – měl dojet do Klobouk u Brna, ale nakonec skončil u Bořetic.

Muž vezl přes dvacet lidí, policie se případem zabývá pro ohrožení pod vlivem návykové látky. K tomu, že se napil alkoholu, se policii přiznal. Konkrétně řekl, že v úterý ráno vypil půl litru rumu a půl litru vodky.

Policie by chtěla znát svědectví cestujících, kteří cestovali úterním spojem linky 551 s odjezdem z Velkých Pavlovic ve 13:09 a dosud s policisty nehovořili, i dalšími svědky. „Pokud by autobus ohrozil i ostatní řidiče na trase, uvítáme i tato svědectví, případně záznamy z palubních kamer,“ uvedl Šváb. Kdo o jízdě opilého řidiče autobusu něco ví, by podle něj měl zatelefonovat na linku 158.