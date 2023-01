Náhrada za utracení velkochovu na Tachovsku může stát vyjít až na 220 milionů korun

„Dnes se bude (ve vyklízení haly) pokračovat třetím a následně bychom chtěli navázat prvním patrem. Záleží samozřejmě na tom, jak rychle nám to půjde,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

V areálu společnosti v Brodu nad Tichou začala likvidace nosnic v úterý. Ve středu nákladní auta odvezla prvních 45 tun usmrcené drůbeže do kafilerie. Ve středu bylo na místě asi osmdesát profesionálních hasičů a zhruba čtyřicet zaměstnanců firmy. Ta na místě provozuje tři velké haly, v každé je zhruba čtvrt milionu nosnic.

Zemědělci mohou o kompenzace žádat přes formulář na stránkách veterinární správy do osmi týdnů od utracení zvířat.

„Zaznamenal jsem některé případy, kdy malí chovatelé porušují mimořádná veterinární opatření. Chtěl bych apelovat na drobnochovatele, aby vydaná opatření dodržovali. Veterináři dobře vědí, co mají dělat,“ uvedl.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že pro boj s nákazou je důležité dodržování preventivních opatření jako je přesun chovů do uzavřených objektů a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. Je potřeba také minimalizovat riziko kontaminace vody, krmiva nebo podestýlek trusem volně žijících ptáků.

V minulých dnech hasiči spolu s veterináři utráceli drůbež pomocí plynu. Poncar ve čtvrtek uvedl, že postup likvidace drůbeže se změní. Nosnice se budou vynášet živé ven a budou usmrcovány ve speciálních kontejnerech, což bude náročnější na práci i na množství nasazených lidí. Celkem bude potřeba usmrtit až 1300 tun drůbeže.

Ke změně taktiky v utrácení drůbeže se veterináři rozhodli kvůli technickým problémům s distribucí oxidu uhličitého do velké třípodlažní haly a s jeho úniky, řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Likvidace chovu by měla v Brodu trvat zhruba do 14. ledna.

I když hasiči v celé hale utěsnili a zalepili téměř dvě stě klapek, proudění vzduchu se zcela nepodařilo zabránit. Hasiči i veterináři navíc už dříve řekli, že chladné počasí není pro distribuci oxidu uhličitého ideální. „Trošku nás trápí fyzika a příroda, protože ten plyn se odpařuje při nižších teplotách o něco hůře než při pokojových. Kdyby bylo léto, šlo by to podstatně lépe,“ řekl Poncar.

Obnova chovu bude náročná

Ve velkochovu nosnice denně snesly až 600 tisíc vajec. Jednatel společnosti Česká Drůbež Zdeněk Pašek ve středu řekl, že zatím nezná přesný odhad ztrát. Firma většina vajec dodává do obchodních řetězců na českém trhu.

Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé bude obnova tak velkého chovu náročná a bude záležet na tom, zda se firmě podaří sehnat už odchované slepice. Likvidace 750 tisíc nosnic představuje zhruba 15 procent z pěti milionů nosnic v českých chovech. Podle Dlouhé se výpadek produkce společnosti projeví na cenách vajec v obchodech.