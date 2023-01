Soud potvrdil termín kladenského referenda o hazardu. Radnice neúspěšně žádala o odklad

Podle rozhodnutí Krajského soudu v Praze budou občané Kladna hlasovat o budoucnosti hazardu ve městě 13. a 14. ledna, tedy souběžně s prezidentskými volbami. Nic se na tom nemění, i když radnice žádala o odklad v souvislosti s kasační stížností. Kladno poukazovalo na možnou újmu, která by vznikla v případě, kdyby Nejvyšší soud nakonec referendum zneplatnil. Podle soudu však Kladno „ani vzdáleně“ neuvedlo, jakou konkrétní újmu pro město samotné vyhlášení referenda znamená.

„Jestliže by NSS přiznal kasační stížnosti odkladný účinek, fakticky by tak, s ohledem na krátkou dobu zbývající do stanoveného termínu místního referenda vyhlášeného krajským soudem, znemožnil jeho konání,“ stojí v usnesení. Soud připomněl, že konání referenda spolu s prezidentskými volbami je pro město organizačně i finančně výhodnější než případné samostatné konání po finálním rozhodnutí o kasačních stížnostech.

O konání referenda usiluje iniciativa Kladno bez hazardu. Město odmítlo plebiscit vyhlásit, odkazovalo na údajné chyby v petici. Krajský soud naopak rozhodl, že byly podpisové archy i další náležitosti v pořádku, a tak referendum vyhlásil.