Karlovy Vary připravily ruskojazyčnou kampaň. Městská opozice ji kritizuje jako nevhodnou

Zatímco však kraj měl námitky hlavně proti konkrétní formulaci, nespokojení zastupitelé jsou proti kampani jako takové. Podle zastupitele Jindřicha Čermáka (Piráti) by nemělo město na ruskojazyčnou klientelu za současné situace cílit vůbec. Nazval kampaň „okénkem do minulosti“. Zastupitel Adam Klsák (KOA) upozornil, že Rusové žijící v jiných zemích proti válce na Ukrajině většinou aktivně nevystupují. Kritici adresovali vedení města otevřený dopis, v němž varovali, že by podle nich mohla kampaň poškodit pověst Karlových Varů.

Že by něco takového hrozilo, odmítl ředitel infocentra Josef Dlohoš. „Karlovy Vary nejvíc poškozuje to, jak momentálně diskutujeme, jestli je to vhodné, nebo to není vhodné. My sami v infocentru, na magistrátu jsme delší dobu diskutovali a k tomuto kroku přistoupili až po půl roce války na Ukrajině. Potom, co se podle nás situace relativně stabilizovala a neeskaluje,“ řekl.

Náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) zdůraznil, že „nikdo neláká Putinovy příznivce“. Kampaň podle něj cílí na lidi, kteří hovoří rusky, ale žijí mimo Rusko. Domnívá se, že to ani nemusí být Rusové, ale lidé z jiných zemí, kteří jazyk používají. „Na ty cílí kampaň – přijeďte do Karlových Varů a užijte si pobyt,“ podotkl.