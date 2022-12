Státní zástupce podal obžalobu na celníky v kauze Březinovy lihové mafie

Čelí obžalobě ze zneužívání pravomocí veřejného činitele, přijímání úplatku, ohrožování utajované informace, z pomoci k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby i účasti na zločinném spolčení. Obviněným příslušníkům Celní správy hrozí trest odnětí svobody až na šestnáct let, různou měrou součinnosti se měli podílet na krácení spotřební daně z lihu s celkovou škodou 6,8 miliardy korun.

„Je nepochybné, že bez krytí a přímého ovlivnění činností Celní správy ČR souvisejících s procesem denaturací lihu, kontrolou přeprav mimobilančního lihu a výrobou lihovin, by tato skupina nemohla dlouhodobě fungovat,“ uvedl ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petr Šereda.

Lihová kauza zahrnuje období let 1998 až 2013, ve kterém podle žalobců mafie obchodovala s 21 miliony litry nezdaněného lihu, únik na daních soud nakonec vyčíslil na 5,6 miliardy korun. S případem se pojí přibližně další tři desítky kauz. Sám Radek Březina byl s dalšími šesti lidmi za nelegální obchody s lihem pravomocně odsouzen, dostal 13 let. Loni v červnu mu brněnský krajský soud tento trest nepravomocně zvýšil na 14 let a devět měsíců, podle rozsudku se v letech 2012 až 2014, když byl ve vazbě kvůli lihové kauze, pokusil uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků.

Rozsáhlý případ celníků v kauze Březiny ukončili policisté po čtyřech letech vyšetřování. Žalobce Radim Obst v srpnu při ukončení vyšetřování řekl, že svou roli hrálo obsáhlé objasňování velkého rozsahu skutečností či komplikované zajišťování důkazů, délku řízení podle něj ovlivnilo i to, že se během vyšetřování třikrát změnila osoba vyšetřovatele.