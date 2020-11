Kauza vynášení informací lihové mafii: Policie chce poslat před soud šest lidí včetně bývalých celníků

„V této věci byly ukončeny vyšetřovací úkony a obviněným je aktuálně umožněno seznámit se se spisem. Poté policejní orgán spis předloží státnímu zástupci k rozhodnutí, tento úkon lze očekávat do poloviny prosince, nejpozději do konce roku. Poté státní zástupce prostuduje spis a rozhodne, zda je na místě podat obžalobu,“ konstatoval Šereda.

„Jde o trestné činy, které se řeší v této kauze, nejsou z nich obviněny všechny stíhané osoby,“ doplnil Šereda. Podle něj hrozí obviněným nejpřísnější trest za přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a to až 16 let vězení. I u ostatních trestných činů jim ale hrozí vysoké tresty s trestní sazbou okolo 13 let.

Případ souvisí s rozkrýváním trestné činnosti lihové mafie na Zlínsku, v jejímž čele stál právě Březina. Ten byl s dalšími pěti lidmi za nelegální obchody s lihem pravomocně odsouzen na 13 let. Jeho bratra Tomáše vrchní soud poslal do vězení na šest let, dalším čtyřem mužům soud uložil tresty od šesti do 11 let. Škodu vrchní soud vyčíslil na 5,6 miliardy korun.

Jaké informace celníci členům mafie poskytovali, nechce státní zastupitelství komentovat. Už při rozkrývání samotné Březinovy kauzy u olomouckého soudu se ale spekulovalo, zda členové mafie nedisponovali informacemi například o chystaných celních kontrolách. Vzhledem k obvinění z přijímání úplatku za své informace celníci podle policistů dostávali peníze.

V odkrývání rozsáhlé kauzy významně pomohla policistům i žalobcům mimo jiné výpověď Březinova mladšího bratra Tomáše, který se rozhodl s policií spolupracovat. U krajského soudu za status spolupracujícího dostal pouze čtyřletý trest, vrchní soud mu ho však o dva roky zvýšil.