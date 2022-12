Stanice metra Jiřího z Poděbrad se po Vánocích téměř na rok uzavře

Dělníci dokončují ražbu svislých výtahových šachet, které prorazí do stanice v polovině ledna, kdy bude nutné prostory uzavřít. Pracují i ve stanici, kde nyní demontují podhledy a vyměňují poškozené kamenné obklady.

Pražský dopravní podnik chystá opravy dalších stanic metra. Na trase A to jsou například Flora, Hradčanská nebo Želivského. Dokončena byla oprava vestibulu a výměna eskalátorů ve stanici metra B Anděl ve výstupu směrem Na Knížecí.

V uplynulých letech byly opraveny například stanice metra B Jinonice a na trase C Opatov. DPP průběžně také vyměňuje pražce na lince C, modernizuje zabezpečovací zařízení a vyměňuje stropní desku ve stanici metra C Florenc.