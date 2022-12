V Plzni vznikne od ledna speciální pořádková jednotka, pátá v Česku

Loni v říjnu pátrali záchranáři a policisté na Domažlicku u Čerchova po pohřešované německé dívce. Do akce se zapojily české i německé týmy a všechny dostupné síly. Českým policistům velel Petr Mášek, k dispozici měl lidi ze všech obvodních oddělení rozmístěných po celém Plzeňském kraji.

„Jestli je tam nebezpečí z prodlení, nutnost ochrany, potřebujeme lidi okamžitě. V tomto případě to nebylo možné. Policisté byli na svých odděleních, nebo dokonce doma a my je telefonicky volali do práce. Ten dojezd nebyl tak efektivní,“ popisuje zkušenost s pátráním v Českém lese.

Změnu má přinést ustavení speciální pořádkové jednotky, jejíž členové budou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Pomohlo by to i u pátrání po dívce před rokem. „Měli bychom k dispozici řekněme dvacet policistů navíc, které jsme tehdy neměli,“ poznamenal Mášek.