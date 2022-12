Na Maliníku je nová otočka, k Jizerské magistrále se díky ní dostanou autobusy z Jablonce

Prodloužení autobusů na Maliník má význam pro turisty i obyvatele této části jizerskohorského Bedřichova, kteří přijíždějí od jihovýchodu. Zatím přes Maliník jezdily pouze autobusy z Liberce, které končí v centrálním Bedřichově.

Podle bedřichovského starosty Petra Holuba (NEZ) byla 4,5milionová investice do autobusové otočky a také odbočovacího pruhu k parkovišti sice nevelká, ale pro město důležitá. „Jsem rád, že se to stihlo před zimou, rozšířením komunikace a vybudováním autobusové zastávky mimo silnici a také odbočovacího pruhu k parkovišti dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Navíc všichni obyvatelé obce teď budou moci nastoupit do MHD a jet do Jablonce,“ shrnul.