Policie zavřela příjezd do Bedřichova i na Pustevny. Hory jsou pod náporem běžkařů, řidiči se chovají neukázněně

„Bývalo zvykem, že se naplnila až kolem deváté, dnes se tak stalo už zhruba v osm. Za hlavní kolaps nemůže ale kapacita parkovišť, spíše neukázněnost řidičů. Problém je, že se chtějí dostat na parkoviště blízko magistrále, a tak ucpali dopravu. Průjezdost do Bedřichova není široká, jsou tam úzké silnice a když tam zastaví pět, šest, deset aut, zastaví se průjezdost. Proto jsme byli nuceni povolat Policii ČR, aby konala a zastavila dopravu,“ řekl v sobotu České televizi starosta.

Vládní koronavirová opatření však lidé podle Holuba neporušují. Většinou přijíždějí jednotlivci. Pokud se někde podle něj objeví početnější skupina, jde o rodinné příslušníky, kteří vyrazili společně.

V minulých letech se stávalo pětkrát až desetkrát za zimu, že se obec musela kvůli zácpám na silnicích uzavřít a dopravu řídili policisté.

Zavřená je i silnice na Pustevny v Beskydech

Policie uzavřela také silnici třetí třídy do horského střediska Pustevny v Beskydech. Na místě nastal ráno dopravní kolaps. Silnici III/4837, která na Pustevny vede z rozhraní katastrů Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Vsetínsku, zablokovala auta návštěvníků. Policisté nyní nahoru pouštějí pouze autobusy, potvrdil policejní mluvčí Petr Jaroš.

„Na Pustevnách je přeplněné parkoviště, dopravu řídí naše hlídky. Podle předpokladů lidé opět vyrazili do hor,“ uvedl mluvčí. Podobná situace podle něj nastala i v souvislosti s vládními opatřeními také o minulém víkendu. Uzavírka téměř deset kilometrů dlouhé silnice pro osobní automobily by měla trvat až do nedělního podvečera.

Dopravně přetížené jsou Pustevny dlouhodobě. Oblíbené horské středisko je nejčastějším výchozím místem pro výstupy na vrcholek Radhoště. V zimě nabízí také trasy pro běžecké lyžování. Kromě pěších túr se na Pustevny dá dostat právě po silnici z Horní Bečvy nebo lanovkou z Trojanovic na Novojičínsku.