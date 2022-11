Jízdenky v krajské dopravě na jižní Moravě zdraží od března téměř o pětinu

„Pokud jsme chtěli udržet rozsah a kvalitu veřejné dopravy, museli jsme k úpravě cen sáhnout. Za první rok očekáváme přínos do rozpočtu devadesát až sto milionů korun, v dalších letech 150 milionů korun,“ řekl Crha.

Kromě inflace zmínil také růst hodinové mzdy řidiče za deset let na dvojnásobek. Řekl také, že kraj už nechtěl sáhnout k redukci spojů, protože ty málo využívané už zrušil dříve, a kdyby přistoupil k další redukci, zvýšily by se dopravcům náklady na kilometr a celková úspora peněz by nebyla tak velká.

Konkrétně se zdraží například jednoúseková jízdenka z deseti na dvanáct korun, dvouúseková z šestnácti na devatenáct korun. Dvouzónová jízdenka bude stejně drahá v kraji jako v Brně, a to za dvacet korun. Zatímco v Brně však platí patnáct minut, v kraji to bude jen deset. Dvouzónová jízdenka za 25 korun bude platná hodinu v Brně i v kraji.