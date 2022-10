Piráti zablokovali v Praze vznik koalice na vládním půdorysu, tvrdí SPOLU

„Ještě k žádné dohodě nedošlo. Pravda je taková, že Piráti nepřistoupili, nebo nepřipojili se k myšlence složit koalici pražskou na podkladě vládní. K tomu se připojil pouze STAN, který to odsouhlasil. Piráti to odmítli, de facto tím vznik koalice zablokovali,“ řekl poslanec a lídr SPOLU v Praze Bohuslav Svoboda (ODS).

Zástupci SPOLU řekli, že dveře pro Piráty, pokud by si rozmysleli alianci s Prahou sobě, nechávají stále otevřené. „A to pro případnou změnu názoru Pirátů, kteří by možná ještě zvážili, jestli se přeci jenom nechtějí na vládním půdorysu v Praze podílet,“ řekl předseda klubu SPOLU a vyjednavač Zdeněk Zajíček (ODS).

Dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že Piráti koalici dopředu opakovaně sdělili, že na úterní jednání půjdou jako zmocněnci zmíněné aliance.

„Usilujeme o stejný koncept, jaký byl realizován na vládní úrovni, kdy celostátní vláda je rovněž složena ze všech demokratických subjektů v parlamentu. Bohužel, za mě z nesrozumitelných důvodů koalice SPOLU stále odmítá Prahu sobě, přestože s nimi vedli koaliční jednání,“ řekl. Vystoupení Pirátů z aliance s Prahou sobě podle Hřiba nyní nepřipadá v úvahu.